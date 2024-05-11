الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن قمح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قدرات الصوامع التخزينية التي أنشأتها الدولة في الآونة الأخيرة قادرة على استيعاب أكثر من 5 ملايين طن قمح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، مساء الجمعة، أن هذا الأمر يساهم في تأمين احتياجات المواطنين من المحصول لفترات طويلة.

وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الفلاحين على توريد القمح إلى الشون والصوامع.

ولفت إلى استخدام الآليات الحديثة في الزراعة زادت من إنتاج الفدان ما بين إردب إلى اثنين من القمح هذا العام.

وأوضح أنه تم البدء في تطبيق زراعة المصاطب بالتعاون المنظمات الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، والذي يستهدف تحسين حياة الفلاح وتعظيم الإنتاج.

وشدد على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمحصول القمح وقطاع الزراعة بشكل عام، مؤكدا أن هناك حرصًا كبيرًا على تعظيم إنتاجية الفلاح وتحسين دخله من خلال تطوير آليات الزراعة.