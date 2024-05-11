مرموش يشارك في تعادل فرانكفورت أمام مونشجلادباخ ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي

تعادل أينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل فريق في الجولة 33 من الدوري الألماني، ليضمن تأهله إلى الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

سجل روبن هاك هدف مونشنجلادباخ الأول في الدقيقة 9، بينما تعادل إيبيمبي لأينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 35.

وخاض عمر مرموش المباراة كاملة وقدم أداءً مميزًا، وهدد مرمى مونشنجلادباخ في أكثر من مناسبة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أينتراخت فرانكفورت إلى 46 نقطة في المركز السادس، ليضمن تأهله إلى الدوري الأوروبي للموسم المقبل. بينما أصبح رصيد مونشنجلادباخ 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويعد هذا التعادل الـ13 للفريقين هذا الموسم على مستوى بطولة الدوري الألماني، بينما يتفوق أينتراخت فرانكفورت في عدد مرات الفوز 11 مقابل 7، فيما خسر مونشنجلادباخ 13 مباراة مقابل 9.