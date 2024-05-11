الهلال يتوج بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه

توج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة 19 في تاريخه، بعد فوزه العريض على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 31 من المسابقة.

سجل رباعية الهلال كلا من، أليكساندر ميتروفيتش (هدفين)، وأحمد عبدالله الجويد، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق 15، و40، 45+3، 45+6، بينما سجل هدف الحزم الوحيد فايز سليماني في الدقيقة 34.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي، ليضمن التتويج باللقب للمرة 19 في تاريخه، حيث وسع الهلال، فارق النقاط مع النصر صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة قبل 3 جولات فقط على النهاية، مما يعني استحالة تعويض النصر للفارق.

وواصل الهلال، سلسلة الانتصارات المتتالية في دوري المحترفين للمباراة 24 تواليا، متجنبا الهزيمة في 31 جولة حتى الآن.