فحص وتقديم العلاج لـ655 حيوانا و2750 طائرا ضمن قافلة بيطرية مجانية بكفر الزيات

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية دلبشان التابعة لمركز كفر الزيات، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن فعاليات القافلة التي ترأسها، وضمت مدير الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة، حيث تم الكشف وتقديم العلاج لـ655 حيوانًا و2750 طائرًا، وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل في الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكل التخصصات من المديرية.