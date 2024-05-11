فتح: حماس تقدم الأسرى لإسرائيل على طبق من ذهب وتل أبيب ترفض استردادهم

قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، إن الأهداف المعلنة من قِبل إسرائيل للحرب التي تشنها على قطاع غزة ليس لها علاقة بما يحدث على أرض الواقع.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الحدث، اليوم السبت، أن إسرائيل زعمت شن هذا العدوان لتحرير الأسرى وأن حركة حماس تقدم ذلك لها على طبق من ذهب وتطلب من (دولة الاحتلال) أن تأخذهم، لكن تل أبيب تتمنع ولا تريد الحصول عليهم.

وأشار إلى أنه فيما يخص مزاعم العمل على تدمير حماس، فالواقع يشير إلى أن إسرائيل تقتل من الشعب الفلسطيني ما تشاء لها أن تقتل، كما تعمل في الوقت نفسه على قتل قادة حماس ومقاتليها قدر المستطاع.

وأوضح أن هدف إسرائيل بتدمير حماس غير قابل للتعريف، مشيرا إلى أنه إذا بقي في غزة 20 شرطيًا ممن يتبعون حماس، فإن إسرائيل ستقول إن لديها أسبابا للبقاء في غزة للسعي لتدمير الحركة.

وأشار إلى أن المقاومة ضد إسرائيل لم تتوقف بما في ذلك في الضفة الغربية، واصفا هدف إسرائيل بالقضاء على حماس بأنه سراب تسعى إسرائيل من خلال للتستر وراء أهداف استعمارية من خلال السيطرة على معبر رفح والمعابر الحدودية.



