قال إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تكوين» للفكر العربي، إن «المؤسسة تهدف لإعمال العقل وتحريك المياه الراكدة في الفكر، كما أنها مؤسسة ثقافية تدعم كل أشكال الثقافة والفنون».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن «المؤسسة ولدت عملاقة، وتدعم كل من يحمل مشروعًا أو فكرة أو فنًا راقيًا؛ لتحقيق نهضة فكرية».

وأشار إلى أن «تمويل المؤسسة قادم من تحالف رجال أعمال مصريين وغير مصريين؛ آمنوا بالفكرة وجدواها على المجتمعات والدول العربية المليئة بالتطرف الفكري»، قائلًا إنها ستصبح ربحية في مرحلة لاحقة.

وأكمل: «أنشأنا المؤسسة لأن المثقفين العرب والمصريين كل واحد يعمل بمجهوداته الشخصية، لا دعم مادي لإنتاج الأفكار والأدب والفن، ومنذ 6 سنوات بدأنا التفكير في عمل مؤسسة ثابتة وراسخة وتدعم كل المثقفين العرب».

ولفت إلى أن العمل الحقيقي للمؤسسة لم يبدأ سوى منذ عامين، مضيفًا: «عقدنا اجتماعات كثيرة وخضنا رحلة البحث عن تمويل مالي وتأسيس الفكرة على هدوء عشان تطلع أفضل حاجة».

واستطرد: «بعد عامين أنشأنا المؤسسة ونظمنا حفل الانطلاق يومي 4 و5 مايو في المتحف المصري الكبير، وكنا منتظرين نجاحًا، عُقدت الجلستان في هدوء واحترام ثم بدأ الانفجار».