ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 126 قتيلا و141 مفقودا

أعلنت سلطات ولاية ريو جراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، أمس، تجدد سقوط الأمطار في الولاية ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 126 قتيلا، مقابل 113 حالة مسجلة في وقت سابق من اليوم نفسه، وسط توقعات باستمرار الأمطار حتى يوم الاثنين.

وقال الدفاع المدني إن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10.9 مليون نسمة أدت إلى نزوح نحو 340 ألفا بينما لا يزال 141 شخصاً في عداد المفقودين، وتضرر نحو 2 مليون شخص، وفقا لوكالة رويترز.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.