خالد جلال: جوميز يكرر ما فعله جروس مع الزمالك

قال خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، إن جوزيه جوميز، مدرب الأبيض يكرر ما فعله كريستيان جروس مع الفريق قبل عدة مواسم.

وأضاف خالد جلال في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك قدم أقل مستوياته في مباراة سموحة، ولكن الفرق الكبيرة تنجح في تخطي التعثرات سريعًا".

وتابع: "على الزمالك الاهتمام ببطولة الدوري الممتاز، لأنه حال التعثر مُجددًا سيبتعد عن المنافسة على درع الدوري الممتاز".

وواصل: "كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك سبق له الاهتمام أيضًا ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بطولة الدوري، فهم ينظرون للبطولات الأقرب تحقيقها بالنسبة له".

وتابع: "المباريات في الدوري أو الكونفدرالية مهمة بالنسبة للزمالك، والفريق لديه أزمة هي أن عدد من النجوم غير مقيدين في القائمة الإفريقية مثل عبد الله السعيد وناصر ماهر".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "تجربة الدفع بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن أمام سموحة لم تكن موفقة، لأن ياسر حمد لعب بجواره، وهو لم يشارك في المباريات منذ فترة بعيدة".