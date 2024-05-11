عرض 6 أفلام تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان كان السينمائي

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن اختيارها ستة أفلام حاصلة على منح من المؤسسة، لعرضها في الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي المقرر خلال الفترة من الرابع عشر إلى الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتواصل المؤسسة بذلك المحافظة على إرثها العريق بدعم الأفلام من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم عرض فيلم لقاء مع بول بوت بقسم العروض العالمية الأولى في فئة الاختيار الرسمي بالمهرجان، وهو أحدث أفلام المخرج وكاتب السيناريو الكمبودي الشهير ريثي بان، وحظي بدعم من برنامج التمويل المشترك بالمؤسسة، كما سيشهد المهرجان مشاركة مجموعة من الأفلام التي حصلت على دعم من برنامج المنح في المؤسسة، من ضمنها ثلاثة أفلام في قسم أسبوع النقاد، وفيلمين في قسم أسبوعي المخرجين.

وأكدت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام، في تصريح بهذه المناسبة، أن اختيار المشاريع التي تدعمها مؤسسة الدوحة للأفلام في مهرجان كان هذا العام، يظهر مدى التزام المؤسسة بدعم الأصوات المميزة والقصص المؤثرة التي لديها القدرة على ترك بصمة قوية في السينما العالمية، منوهة بحرص المؤسسة على التعاون مع أصحاب الرؤى المبدعة المعروفين عالميا والمواهب الناشئة من العالم العربي وخارجه، لتوفر لهم نافذة مهمة على ثقافات ومفاهيم مختلفة بهدف تعزيز الشعور بقيم الوحدة العالمية.



وعبرت عن سعادتها بالعرض العالمي الأول لفيلم المخرج السينمائي الشهير ريثي بان في هذا الحدث السينمائي المرموق، مشيرة إلى أن أفلام ريثي بان تعد تعبيرا سينمائيا إبداعيا للأحداث الاجتماعية والتاريخية المهمة التي غيرت العالم، كما أن شغفه غير المحدود بسرد القصص بطريقة جذابة ومذهلة يتجلى في فيلمه المميز لقاء مع بول بوت الذي سيترك صدى قويا لدى الجميع.

وتشمل الأفلام المقرر عرضها في قسم أسبوع النقاد، فيلم أرض النساء للمخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير، وفيلم الجراد من إخراج "كيف" وتدور أحداثه في تايوان، حيث يكافح شاب أبكم في العشرين من عمره لمعرفة مغزى العيش في ظلم الحياة اليومية، بالإضافة إلى فيلم البحر البعيد للمخرج سعيد حميش بن العربي ويتتبع الفيلم نور الذي هاجر بطريقة غير شرعية إلى مرسيليا في عام 1990 ويعيش مع أصدقائه حياة هامشية، فيما تضم أفلام قسم أسبوعي المخرجين، فيلم شرق 12 من إخراج هالة القوصي، وفيلم إلى أرض مجهولة للمخرج مهدي فليفل، وتدور أحداثه حول فلسطينيين يضطران إلى اتخاذ إجراءات صارمة للهروب من بيئة يائسة.

كما سيتم عرض ثلاثة أفلام أخرى حظيت بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام ستشارك في منصات سينمائية مختلفة في المهرجان، من ضمنها أسطورة محمود لميار حمدان وشيماء التميمي، وفيلم منزل والدي لمهدي فليفل في قسم الوثائقيات، وفيلم لمينا لراندا معروفي في قسم الأعمال قيد التطوير من تنظيم ركن الأفلام القصيرة.