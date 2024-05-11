النائبة آمال عبدالحميد: أنشطة مركز تكوين تستهدف الإسلام ولازم تكون لنا وقفة

قالت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، يتعلق بإغلاق مركز «تكوين» للفكر العربي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «أنشطة المركز تستهدف الدين الإسلامي والمجتمع المسلم»، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن مجموعة من أعضاء المجلس يحاولون وقف هذا المركز وأنشطته وما يروج إليه بالوسائل المنطقية، قائلة إن «النار تبدأ من مستصغر الشرر».

ولفتت إلى أن «سيدنا إبراهيم كان مسلمًا حنيفًا، فضلًا عن أن كل الأنبياء دعوا للإسلام كما ذكر في القرآن الكريم»، معربة عن أسفها لتهاون بعض المسلمين في حقوقهم.

وأكملت: «للأسف الشديد نتهاون في حقوقنا كمسلمين ولازم تبقى لنا وقفة، إحنا منعرفش خلفية الناس دي إيه وهما مدعومين من أي جهة، وخاصة أننا نواجه هجومًا شديدًا وشرسًا من إسرائيل وجهات متطرفة»، وفقًا لوصفها.

واليوم السبت، تقدمت آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، يدعو إلى إغلاق مركز «تكوين» للفكر العربي، لما قد يتسبب عنه من زعزعة الاستقرار المجتمعي في مصر عبر النيل والتشكيك في الثوابت الدينية.