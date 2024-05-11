القاهرة الإخبارية: مصر رفضت تنسيق دخول المساعدات من معبر رفح مع إسرائيل بسبب التصعيد غير المقبول

قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملتها مسئولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام الأطراف كافة.

وقبل قليل، أكد مصدر رفيع المستوى، أن مصر اضطلعت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة في غزة، وتحملت مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن «مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وحملتها المسئولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة»، وذلك حسبما أفادته فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد ساعات من إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل للأسرى، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها «المعقل الأخير لحركة حماس»، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

واستشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال، شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء «وفا» بوصول سبعة شهداء «أشلاء» إلى مستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الحشاش في منطقة عريبة شمال غرب رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.