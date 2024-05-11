انطلق "مهرجان الثقافة الأفريقية Africa Culture Festival 2024" في ميدان جوانجهوامون في جونجنو جو، سيول، يوم 10 مايو الجاري، حيث افتتحه وزير الخارجية الكوري، بحضور سفراء الدول الأفريقية في كوريا الجنوبية.

وقبل انعقاد "القمة الكورية الإفريقية" في سيول في الفترة من 4 إلى 5 يونيو المقبل، أُقيم المهرجان لإتاحة الفرصة للمواطنين الكوريين للتعرف على تاريخ وثقافة الدول الإفريقية، وقد أعدت وزارة الخارجية الكورية هذا الحدث لزيادة اهتمام المواطنين وفهمهم للثقافة الأفريقية.

يقام المهرجان لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 10 إلى 12 مايو الجاري، بمشاركة 15 دولة أفريقية، وهي (مصر، والجابون، وغانا، ونيجيريا، وإثيوبيا، والمغرب، وكينيا، وتونس، والسودان، وتنزانيا، وزامبيا، وأنجولا، والكونغو، ورواندا، وسيراليون).

تشارك كل دولة بجناح في المهرجان؛ لتعريف الزوار بثقافتها وعرض منتجاتها ونماذج مما تشتهر به وتتميز فيه، لتمنح الزائرين الفرصة لتجربة ارتداء زيها التقليدي، وتناول طعامها المميز، والترويج لزيارتها.

شهد المهرجان إقبالا كبيرا من المواطنين الكوريين بالإضافة إلى السائحين، الذين زاروا الأجنحة الترويجية للدول الأفريقية، واستمعوا لشرح وافٍ من ممثلي كل جناح، حول طبيعة وثقافة كل دولة، وإتاحة التجربة لهم لاختبار الثقافات المختلفة لكل بلد.

تفقدت "الشروق" الجناح المصري المشارك في مهرجان الثقافة الأفريقية، الذي افتتحه خالد عبدالرحمن السفير المصري بكوريا الجنوبية صباح 10 مايو الجاري، وضم مجسمات فرعونية وصورا لملوك مصر القديمة، بالإضافة إلى نماذج لآلات موسيقية مثل العود والطبلة والرق.

لاحظت "الشروق" إقبالا على الجناح المصري، حيث سارع الزائرون للتنافس على ارتداء الزي الفرعوني المصري والشعبي، والتقاط الصور التذكارية بجوار المجسمات الفرعونية.

ومن داخل الجناح المصري، أعربت داليا الجوهري، زوجة السفير المصري بكوريا الجنوبية، التي كانت في استقبال الزائرين لتعريفهم بالثقافة المصرية وحضارتها العريقة، عن سعادتها بالمهرجان، وما شاهدته من إقبال واهتمام بالتعرف على الثقافة الأفريقية، مؤكدة أن الحكومة الكورية قدمت كل الدعم اللازم والتسهيلات لتنظيم المهرجان والترويج له.

وأشارت، في حديثها لـ"الشروق"، إلى وجود إقبال كبير من الكوريين على الجناح المصري، موضحة أن الكوريين بصفة عامة يحبون مصر وحضارتها، ولديهم رغبة كبيرة في التعرف على الثقافة المصرية عن قُرب، لذلك يشهد الجناح إقبالا.

ولفتت إلى أن المواطنين الكوريين لديهم خلفية ومعرفة كبيرة عن مصر وحضارتها، حيث يوجد منهم من يدرس بالفعل تاريخ مصر ويعرف آثارها.

وعلى هامش المهرجان، أُقيمت عروض استعراضية لرقصات أفريقية، جذبت عددا كبيرا من المواطنين الكوريين والسائحين في سيول، والذين تفاعلوا مع الرقصات ومحاولة محاكاتها؛ لتعلم الرقصات الأفريقية التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة للترويج للقمة الكورية الأفريقية أيضا.