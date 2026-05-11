نظّمت إدارة إعلام مطروح، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لرئيس الجهاز والمتحدث الرسمي، ندوة توعوية تحت عنوان “الأمن السيبراني.. وإنترنت آمن للأطفال”، بمشاركة جمهور متنوع من طلاب المدارس والجامعات وشباب الخريجين وأولياء الأمور، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية وذوي الهمم والكيانات الشبابية بالمحافظة، وبرلمان الطلائع والشباب بمديرية الشباب والرياضة، وإذاعة مطروح الإقليمية، وبحضور الدكتورة إيمان عبد الفتاح، مقررة المجلس القومي للأمومة والطفولة بمطروح.

واستهلت الندوة بكلمة للدكتورة أم العز السنينى، مدير الإدارة العامة لإعلام الإسكندرية ومطروح، التي أكدت خلالها اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بالملف الرقمي المصري، ودور التوعية في تعزيز ثقافة الوعي الرقمي والاستخدام الآمن والفعال للخدمات الرقمية. كما أشادت بوعي أهالي مطروح، والذي ظهر من خلال الإقبال الملحوظ على مثل هذه الندوات التوعوية.

وتناول المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهمية الاستخدام الآمن للإنترنت وطرق حماية الأطفال من مخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، إلى جانب كيفية إنشاء كلمات مرور قوية والحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام التطبيقات والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن التوعية الأسرية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال في العالم الرقمي، مع ضرورة متابعة المحتوى الذي يتصفحه الأبناء وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

كما استعرض الدور المحوري للجهاز في حوكمة سوق الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، إلى جانب المبادرات المقدمة لمستخدمي خدمات الاتصالات، متناولًا موضوعات أساسية في الأمن السيبراني، وطرق حماية البيانات الشخصية والأجهزة، والوقاية من التهديدات الإلكترونية.

وقدمت الندوة نصائح عملية وإرشادات تساعد الأطفال على التمييز بين المواقع الآمنة وغير الآمنة.

وفي ختام الفعاليات، عرضت الباحثة الإعلامية ومدير إدارة إعلام مطروح، خلود رفعت، أبرز مخرجات الندوة، والتي تمثلت في التأكيد على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التوعوية لمواكبة التطور التقني وحماية الأجيال الناشئة من التهديدات الإلكترونية المتزايدة، ونشر مفهوم الأمن السيبراني بين مختلف الفئات العمرية بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب دراسة تحديات ومشكلات المواطنين المتعلقة بخدمات الاتصالات في مختلف مدن المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.