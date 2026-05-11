حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة في الوادي الجديد ضمن الموجة 29

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد شن حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي.

وأكد اللواء ياسر كمال الدين، رئيس مركز الخارجة في الوادي الجديد، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة، شملت تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وبناء مخالف برصد وحدة المتغيرات المكانية، مشيرا إلى تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بقرى ناصر الثورة وصنعاء والجزائر والخرطوم، وذلك من خلال التنسيق بين الإدارة الهندسية ووحدة المتغيرات المكانية بالمركز، وشملت مباني مخالفة أقامها بعض الأهالي داخل الحيز العمراني للقرية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث تمت الإزالة في المهد.

وأشار إلى المتابعة الميدانية المستمرة، ومن خلال منظومة الرصد بالأقمار الصناعية "المتغيرات المكانية" التي تعمل على مدار الساعة، ولن يُسمح بأي مخالفة بناء سواء كانت داخل القرى والمدن أو على الأراضي الزراعية، تنفيذا للقانون وحفاظا على مقدرات الدولة، والتصدي الحاسم لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي محاولات جديدة للتعدي، تنفيذا لخطط الدولة في استرداد حق الشعب وترسيخ الانضباط.