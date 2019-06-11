خطة عمل أوروبية للسنوات الخمس المقبلة تركز على تعزيز الأمن وحماية المناخ

أكد مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا أن الاتحاد يسعى إلى التركيز في السنوات الخمس المقبلة على تعزيز الأمن والنمو الاقتصادي وحماية المناخ وكسب المزيد من النفوذ الدولي.

وقال المكتب -في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، حول وضع الاتحاد الأوروبي عقب انتخابات البرلمان الأوروبي- إن مشروع جدول الأعمال الاستراتيجي حتى عام 2024 يركز على ضرورة تقوية الاتحاد، لافتًا إلى أن الباب مفتوح لانضمام أعضاء جدد إلى الكتلة.

وأضاف تقرير المكتب أن هناك وثيقة جديدة تركز على الاستمرار في السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي مع فتح الباب أمام أي مبادرات جديدة؛ استعدادًا لقمة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وشدد تقرير المكتب على ضرورة تكثيف الجهود لحماية المناخ بالإضافة إلى المراقبة الفعالة للحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي إلى الهجمات الإلكترونية فضلًا عن حماية سيادة القانون.

وأشار التقرير إلى أن "تعزيز القاعدة الاقتصادية" يتطلب زيادة جهود التحول الرقمي للاقتصاد وصياغة سياسة صناعية أكثر طموحًا وشمولية وتنسيقًا، لافتًا إلى أن في مجال السياسة الخارجية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف أكثر ثباتًا وحزمًا وقوةً.