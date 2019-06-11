محكمة هندية تقضى بالإفراج عن صحفي تم القبض عليه بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

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أصدرت المحكمة العليا الهندية اليوم الثلاثاء أمرا بالإفراج الفوري بكفالة عن صحفي، تم إلقاء القبض عليه واحتجازه لمدة 11 يوما، وذلك على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيئ لسياسي محلي.

وقال اس فاراسات، المحامي الذي يمثل الصحفي براشانت كانوجيا إن المحكمة قالت إن الإجراءات القانونية ضد كانوجيا قد تستمر ولكن " الاحتجاز" غير ملائم.

وكانت شرطة اوتار براديش قد ألقت القبض على كانوجيا في دلهي السبت الماضي لاتهامه بنشر منشورات مسيئة ضد رئيس وزراء الولاية يوجي اديتياناث.

ويشار إلى أن اديتياناث ينتمى لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة صحفيين آخرين لاتهامهم بنفس التهم.

وقال قضاة المحكمة إن الإجراءات القانونية ضد كانوجيا يمكن أن تستمر.