رئيسة كونج كونج تتلقى تهديدات بالقتل على خلفية المضى في عملية التصويت على اتفاق تسليم الجناة للصين

تلقت رئيسة هونج كونج كاري لام تهديدات بالقتل لدعمها مسودة قانون مثير للجدل من شأنه السماح بتسليم الجناة للصين.

وأفادت صحيفة اورينتال ديلي بان مكتب لام ووزارة العدل تلقيا مكالمات هاتفية تهديدية من أشخاص قالوا إنهم سوف "يحرقون" أسرهم حتى الموت إذا لم يتم سحب مسودة القانون وقدمت لام استقالتها.

ومن المقرر طرح مسودة القانون لقراءة ثانية غدا الأربعاء، وسوف يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل. وفي حال الموافقة على المسودة، فان هونج كونج سوف تسلم جناة لبلاد لا تربطها بها اتفاقيات تسليم طويلة المدى مثل الصين وتايوان.

وكان نحو مليون مواطن بهونج كونج قد تظاهروا أمس الأول الاحد للاحتجاج على مسودة القانون.

وعلى الرغم من عدم قبول التغيرات وتحذيرات من جماعات مثل غرفة التجارة الأمريكية ونقابة المحامين في هونج كونج، قالت الحكومة إنها سوف تمضى في طرح مسودة القانون في المجلس التشريعي.

ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات غدا الأربعاء، عندما يتم طرح المسودة لقراءة ثانية. وقد تعهدت نحو ألف مؤسسة تجارية بإغلاق أبوابها للسماح للعاملين فيها بالتظاهر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سوف يتم التصويت على المسودة في 20 يونيو الجاري.