ميدو: تدريبي للمقاصة سيصعب مأمورية الزمالك في كأس مصر

تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن أول مبارياته مع فريقه الجديد أمام نادي الزمالك في بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية " مازال هناك وقت كبير على المباراة وفي متغيرات كثيرة ستحدث من اليوم وحتى مباراة الزمالك يوم 1-9 المقبل".

وأضاف "الزمالك يعلم جيدًا ان المقاصة فريق ليس بالسهل وتحديدًا في وجود ميدو، الجميع يعلم انني زملكاوي ولكني أعمل لصالح الفريق المنتمي إليه".

وأضاف "طلبت من الإدارة أخر 3 مباريات لفريق الشباب مواليد 97 و آخر 5 مباريات للفريق الأول، وسنعقد جلسة مع الجهاز الفني بعد اسبوع ومتأكد اننا لن نحتاج أكثر من 3 أو 4 أسابيع".