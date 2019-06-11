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ميدو: تدريبي للمقاصة سيصعب مأمورية الزمالك في كأس مصر

زياد الميرغني
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 12:03 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 12:03 ص

تحدث أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، عن أول مبارياته مع فريقه الجديد أمام نادي الزمالك في بطولة كأس مصر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية " مازال هناك وقت كبير على المباراة وفي متغيرات كثيرة ستحدث من اليوم وحتى مباراة الزمالك يوم 1-9 المقبل".

وأضاف "الزمالك يعلم جيدًا ان المقاصة فريق ليس بالسهل وتحديدًا في وجود ميدو، الجميع يعلم انني زملكاوي ولكني أعمل لصالح الفريق المنتمي إليه".

وأضاف "طلبت من الإدارة أخر 3 مباريات لفريق الشباب مواليد 97 و آخر 5 مباريات للفريق الأول، وسنعقد جلسة مع الجهاز الفني بعد اسبوع ومتأكد اننا لن نحتاج أكثر من 3 أو 4 أسابيع".

وتعاقد مصر المقاصة أمس الأحد مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي من أجل قيادة الفريق بالموسم المقبل.


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