المفوضية الأوروبية ترفض رسميا مقترح اندماج تيسنكروب وتاتا

رفضت المفوضية الأوروبية رسميا اليوم الثلاثاء الاندماج المقترح بين شركة الصلب الألمانية العملاقة "تيسنكروب" ومنافستها الهندية شركة "تاتا"، وذلك بعد نحو شهر من إلغاء الجانبين للخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المفوضية يؤثر على صناعة يعمل بها نحو 360 ألف شخص في أنحاء أوروبا.

وكانت الشركتان قد قامتا بالفعل بإعادة تقييم خططهما بعد محادثات مع المفوضية في مايو الماضي، حيث لم تنجحا في إزالة مخاوف الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وفي بيان أصدرته اليوم، أشارت المفوضية إلى مخاوف من أن العملاء بالاتحاد الأوروبي قد يواجهون ارتفاعا في الأسعار وتراجعا في الخيارات المتاحة من الموردين في مجال الصلب المستخدم في التغليف، وكذلك لفائف الصلب المستخدمة في صناعة السيارات.

وذكرت المفوضية أن الشركتين لم تقدما ضمانات كافية، في حين أن المستهلكين الأوروبية لن يكونوا قادرين على التعامل مع آثار الاندماج من خلال توافر واردات أقل سعرا.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، في بيان صحفي، إن "الصلب مدخل أساسي في الكثير من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، مثل الأطعمة المعلبة والسيارات".

ولفتت إلى أن "الملايين في أوروبا يعملون في هذه القطاعات، كما أن الشركات تعتمد على أسعار الصلب التنافسية لبيع منتجاتها على المستوى العالمي".