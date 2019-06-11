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مصطفى السيد رزق أمينا عاما لجامعة كفر الشيخ

محمد نصار
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 10:21 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 10:21 م

أصدر الأستاذ الدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، قرارًا بتكليف مصطفى السيد رزق، مدير عام مكتب الدكتور رئيس الجامعة؛ للقيام بأعمال أمين عام الجامعة، وذلك لحين صدور قرار التعيين من الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

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