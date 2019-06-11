الرئيس الباكستاني السابق «زرداري» يصل إلى مقر محكمة المحاسبة

وصل الرئيس الباكستاني السابق، آصف على زرداري، اليوم الثلاثاء، إلى مقر محكمة المحاسبة.

وكان مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، المسؤول عن مكافحة الفساد، قد ألقى القبض أمس الاثنين، على زعيم المعارضة زرداري، بعدما رفضت محكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، أن مكتب المحاسبة الوطني سوف يطلب إبقاء زرداري رهن الاعتقال.

وقالت جيو إنه جرى وضع خطة أمنية من أجل تأمين ظهور زرداري في المحكمة، حيث جرى نشر ما لايقل عن 500 من رجال الشرطة حول العاصمة.

كما تم نشر ما لايقل عن 300 رجل شرطة خارج مقر مكتب المحاسبة، في حين سوف يتم الإبقاء على الطرق المؤدية للمحكمة مغلقة.

وكان محمد بلال خان، المتحدث باسم مكتب المحاسبة الوطني قد قال أمس الاثنين، إنه تم اعتقال زرداري، زوج رئيسة الوزراء الراحلة بنظير بوتو، في منزله بالعاصمة إسلام آباد.

وتم نقل الرئيس الأسبق إلى سجن تابع للمكتب حيث تم فحصه من قبل فريق من الأطباء. وبموجب القانون الباكستاني، يمكن لمكتب المحاسبة الباكستاني الإبقاء على أي مشتبه به رهن الاعتقال لمدة 90 يوما.

ورفضت محكمة إسلام آباد العليا طلبا يسعى لتمديد فترة الإفراج بكفالة عن زرداري، الذي يواجه هو وشقيقته اتهامات بإدارة حسابات مصرفية مزيفة بغرض غسل الأموال.

ويواجه زرداي اتهامات في ثماني قضايا مختلفة بامتلاك حسابات مصرفية لنقل ملايين الدولارات إلى خارج باكستان. وقد تم فتح هذه الحسابات في الفترة بين عامي 2013 و2015.