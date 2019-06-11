غريب يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي في المواجهة الثانية أمام أوزبكستان

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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة أوزبكستان وديًا، في المباراة المقرر لها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر بشهر نوفمبر المقبل.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي على النحو التالي:

محمد صبحي – أسامة جلال – محمود الجزار – أحمد رمضان بيكهام – غنام محمد – كريم يحيى – محمد صادق – ناصر ماهر – عمار حمدي – صلاح محسن – مصطفى محمد.

وخسر المنتخب الأولمبي في مباراته الأولى يوم الأحد الماضي أمام أوزبكستان بهدفين دون مقابل.