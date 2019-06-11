وزارة التنمية الألمانية: عمالة الأطفال تصل إلى أعلى مستوياتها في أفريقيا

أعلن وزير التنمية الألماني جيرد مولر اليوم الثلاثاء تكثيف المساعي والجهود في مكافحة عمل الأطفال.

وبحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية، فإن نسبة الأطفال الذين يضطرون للعمل تصل إلى أعلى مستوياتها في أفريقيا، كما أنها ارتفعت خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وأضافت الوزارة اليوم أن واحدا من كل خمسة أطفال في قارة أفريقيا يضطرون للعمل، لافتة إلى أن واحدا من كل عشرة أطفال في أفريقيا يتعرضون أيضا لأسوأ أشكال عمل الأطفال وللاستغلال – ويندرج ضمن ذلك العمل في المناجم في أفريقيا الوسطى واستخدام أطفال كجنود وكذلك الانتهاك الجنسي في الدعارة.

وانتقد وزير التنمية الألماني في تصريحاته اليوم بالعاصمة الألمانية برلين أنه لا يزال هناك 150 مليون طفل على مستوى العالم مضطرون للعمل لضمان البقاء على قيد الحياة.

وأكد أن الدول النامية بصفة خاصة بحاجة إلى أن يتعلم أطفالها ويتسنى لهم تطوير قدراتهم من أجل بناء مستقبل أفضل.

وأضاف مولر: "يجب على كل شركة مراعاة الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الأساسية في سلسلة التوريد الخاصة بها"، لافتا إلى أنه إذا اضطر أطفال للعمل لأجل اقتناء الشوكولاتة والملابس زهيدة الثمن، فإن سعرها سيكون غاليا للغاية".

وأشار وزير التنمية الألماني إلى أن عمل الأطفال تراجع بمعدل النصف بالفعل خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية، مؤكدا أن الهدف هو إنهاء عمل الأطفال تماما.

تجدر الإشارة إلى أن غدا الأربعاء يوافق اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فإنه على الرغم من تراجع عدد الصبية والفتيات الذين ينطبق عليها توصيف عمل الأطفال، بين عامي 2000 و2016 بما يقدر تقريبا بـ 100 مليون حالة، فإن التراجع تباطئ مؤخرا.

وقال رئيس فرع منظمة يونيسف بألمانيا كريستيان شنايدر: "من أجل حماية الأطفال على نحو فعال من الاستغلال، يجب تغيير الظروف الحياتية للأطفال المتضررين".