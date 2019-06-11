من المقرر أن تصوت هونج كونج على تغيرات مثيرة للجدل على قوانين تسليم الجناة في 20 يونيو الجاري، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، على الرغم من المظاهرات الحاشدة الرافضة للتغيرات.

وكان نحو مليون مواطن بهونج كونج قد تظاهروا أمس الأول الأحد، للاحتجاج على التغيرات، التي من شأنها السماح لهونج كونج بتسليم الجناة للصين على أساس كل قضية بمفردها.

وعلى الرغم من عدم قبول التغيرات وتحذيرات من جماعات مثل غرفة التجارة الأمريكية ونقابة المحامين في هونج كونج.

وقالت الحكومة إنها سوف تمضى في طرح مسودة القانون في المجلس التشريعي.

ومن المقرر تنظيم مزيد من المظاهرات غدا الأربعاء، عندما يتم طرح المسودة لقراءة ثانية، وتعهدت نحو ألف مؤسسة تجارية بإغلاق أبوابها للسماح للعاملين فيها بالتظاهر.

وقال اتحاد النقابات التجارية في هونج كونج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إنه يشجع العاملين على القيام بطلب أجازة مرضية غدا.