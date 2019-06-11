الصين تغلق موقعا إخباريا ماليا في إطار رقابة صارمة على الإعلام

أغلقت السلطات الصينية منصة الأخبار المالية البارز "Wallstreetcn.com" في وقت متأخر من يوم الاثنين، في إطار تشديد بكين لقبضتها على الحريات الإعلامية.

وكتبت Wallstreetcn.com في منشور على موقع التدوين "ويبو" أن الموقع الإلكتروني الخاص بها وتطبيقها على الانترنت قد خضعا لـ"تصحيحهما"، لكن دون ذكر تفاصيل.

وقالت المنصة: "سوف نتبع بصرامة القوانين واللوائح، وننفذ متطلبات التصحيح واحدا تلو الآخر، ونجري فحصا عميقا وتصحيحا ذاتيا، ونعزز بشكل شامل إدارة الموقع الإلكتروني وإدارة شؤون الموظفين بشكل جدي، وسوف نسعى جاهدين لاستئناف العمل عبر الإنترنت في أسرع وقت ممكن".

كان الصحفي وو شياو بنج قد أسس الخدمة في عام 2010، وأصبحت من أكثر المواقع الإخبارية المالية شعبية في الصين.

وفي مارس الماضي، تم تغريم "Wallstreetcn.com" من جانب إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين بسبب نشرها معلومات بشكل غير قانوني و"التحيز في اتجاه المحتوى".

وزادت السلطات الصينية من الرقابة على الإعلام في فترة الذكرى الثلاثين للاحتجاجات المميتة في ميدان تيانانمين في 4 يونيو.

وتم حجب مواقع إخبارية أجنبية من بينها واشنطن بوست والجارديان، للانضمام إلى قائمة المنصات التي حجبتها الصين قبل ذلك مثل جوجل وفيسبوك وتويتر.