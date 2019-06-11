جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة وعملات ومشغولات ذهبية

أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة والنقد المصري والأجنبي والمشغولات الذهبية.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من السعودية، وبتفتيش أمتعته الشخصية تم العثور على 24 هاتفا محمولا و70 جرام مشغولات ذهبية و590ر44 ألف ريال سعودي و4341 دولار أمريكي و280 جنيه إسترليني و 2625 درهم إماراتي و24 دينار كويتي و3330 جنيه مصري.



وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي وتحريز المضبوطات.