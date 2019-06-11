الفيضانات تلحق الضرر بنحو مليوني مواطن في شرق الصين

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أعلنت السلطات المحلية بالصين، اليوم الثلاثاء، عن أن الفيضانات التي نجمت عن هطول الأمطار أضرت بنحو أكثر من مليوني مواطن في إقليم جيانجشي بشرق الصين، حيث تم نقل 150 ألف مواطن لأماكن إيواء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن مكتب إدارة الطوارئ بالإقليم القول إنه ابتداء من الخميس الماضي، غمرت مياه الفيضانات تسع مدن بالإقليم.

وأضاف المكتب أنه حتى مساء أمس الاثنين، أثرت مياه الفيضانات بصورة سلبية على 137200 هيكتار من المحاصيل، كما أهلكت 15600 هيكتار من المحاصيل.

وأشار المكتب إلى أن الفيضانات أدت لانهيار 1357 منزلا، كما ألحقت الضرر بـ1063 منزلا.

وقدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة التي سببتها الفيضانات بنحو 3.73 مليار يوان (نحو 540 مليون دولار).

وقد جرى نشر 36 فريق إطفاء، و241 رجل شرطة في الإقليم من أجل المساعدة في جهود الإغاثة.

وتوقع مكتب الارصاد بالإقليم هطول الأمطار على الإقليم حتى مطلع يوليو المقبل.