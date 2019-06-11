وزير المالية الإيطالي: سوف نتبنى كل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الموازنة

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قال وزير المالية الإيطالي، جيوفاني تريا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة، موضحا أنها سوف تتبنى جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تريا القول "تحقيق الاستقرار هدف ضروري لدولتنا".

وأضاف "الحكومة سوف تخبر الاتحاد الأوروبي إن إيطاليا ملتزمة بالاستقرار المالي".

وأكد تريا أنه يتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة لهذا العام أقل من التوقعات.

وقال تريا إن تأثيرات السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة سوف تظهر خلال الربع الثاني من العام.