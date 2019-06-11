«المصايد الفيتنامية» تتهم صينيين بسرقة صيادين بالقرب من جزر متنازع عليها

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اتهمت رابطة المصايد الفيتنامية سفينة صينية بسرقة صيادين فيتناميين بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وذكر موقع فن اكسبريس أنه وفقا للشكوى المقدمة من رابطة المصايد، فإن سفينة تحمل علم الصين صاحبت قارب من إقليم كوانج نام بوسط فيتنام، وعلى متنه 10 أفراد لمسافة 22 ميل بحري من جزيرة تريتون في أرخبيل بارسيل في 2 يونيو الجاري.

وبعدما أطلقت مجموعة من الرجال الذين كانوا على متن السفينة الصينية تهديدات بالقتل ضد البحارة الفيتناميين، قامت المجموعة بركوب قارب الصيد الفيتنامي وسرقة طنين من الحبار، تبلغ قيمتهما أكثر من 10 آلاف دولار.

ووصفت رابطة المصايد في خطاب أرسلته للحكومة الفيتنامية الأحد الماضي هذه الأفعال بالهجوم على السيادة الفيتنامية.

ويذكر أن فيتنام اتهمت خلال الأعوام الأخيرة سفنا صينية بمهاجمة قوارب صيد فيتنامية، وتم توثيق بعض هذه الوقائع بمقاطع فيديو.

وكانت هانوي قد طالبت في مارس الماضي الصين بتحمل مسؤولية هجوم استهدف قارب صيد وانتهى بغرقه.

ويشار إلى أن الصين تزعم أحقيتها في ملكية منطقة بحر الصين الجنوبي بأكملها، وتشمل المياه المعترف بها وفقا للمعاهدات الدولية بأنها ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة لفيتنام، حيث تتمتع هانوي بحقوق الصيد بمفردها.

وتزعم فيتنام أحقيتها في ملكية جزر بارسيل، ولكن الصين احتلتها في أعقاب غزو 1974 الذي أودى بحياة عشرات الفيتناميين.ؤ