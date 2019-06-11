ملك هولندا يفتتح مزرعة حشرات تهدف لجعل البروتين أكثر استدامة في المستقبل

افتتح ملك هولندا، فيليم ألكسندر، اليوم الثلاثاء، واحدة من أحدث مزارع الحشرات في أوروبا، وهى صناعة متنامية تعتقد هولندا أنها سوف تساعد في الحفاظ على استدامة إنتاج البروتين في المستقبل.

وسوف تكون المزرعة هي الأولى من نوعها لإنتاج كميات كبيرة من علف الحيوانات الغني بالبروتين من الحشرات، وذلك في المقام الأول عن طريق تربية يرقات ذباب الجندي الأسود، وفقا لشركة "Protix" التي تدير المزرعة والمصنع الملحق بها.

ويمكن أن يقطع العلف شوطا طويلا في جعل إنتاج اللحوم والأسماك والبيض أكثر استدامة.

وتعتبر الحشرات مثل ذباب الجندي أو ديدان الطحين "مصدرا بديلا واعدا" للبروتين، وفقا لوزارة الزراعة الهولندية.

وحضرت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، أيضا الافتتاح في مدينة بيرجن أوب زوم جنوبي هولندا.

يشار إلى أن استخدام الحشرات كعلف هو قانوني بالنسبة لتربية الأسماك فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن طارق أرسيوالا، أحد المشاركين في تأسيس شركة "بروتيكس" قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتوقع رفع الحظر المفروض على استخدام الحشرات كعلف للدواجن والخنازير قريبا.

وتعد الشركة بالفعل أكبر مربي للحشرات في العالم، وهي تنتظر سوقا متناميا حيث أصبح العملاء أكثر وعيا من الناحية البيئية.