الشرطة السويدية تحدد هوية الرجل الذي وجه تهديدات للمواطنين بمحطة سكك حديدية

أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها قد تعرفت على هوية الرجل الذي تم إطلاق النار عليه وأصيب، بسبب تصرفه بطريقة تهديدية في مدينة مالمو جنوبي البلاد، ولكنها لم تحدد بعد الدافع وراء قيامه بذلك.

وقال أندي روبرتس، المسؤول في شرطة مالمو للصحفيين، إن الرجل هو مواطن إيطالي، وقد تم اعتقاله للاشتباه في أنه قد أصدر تهديدات غير قانونية، ولكن الدافع وراء قيامه بذلك ليس معروفا.

وكان مواطنون نبهوا الشرطة أمس الإثنين، بشأن وجود رجل في محطة مالمو المركزية، قالوا إن معه قنبلة.

ورفض المشتبه به التعاون مع أفراد الشرطة، وعندما أصبح الوضع منطويا على تهديد، أطلق أحدهم عليه اثنين على الأقل من الاعيرة النارية، فأصاب الرجل في ساقيه.

وقد تم إخلاء المحطة المركزية، ثم قام خبراء القنابل فيما بعد بتدمير اثنين من الحقائب التي تركها الرجل هناك.

وقال روبرتس: "لم يكن هناك شيء خطير في الحقائب، ولا متفجرات، ولا أسلحة."

وقالت الشرطة إنها سوف تكثف من تواجدها في مناطق المنطقة المركزية في العاصمة مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد.