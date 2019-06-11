الكونغو الديمقراطية تعلن الحصبة كـ«وباء» مع زيادة 700% في حالات الإصابة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الاثنين، أن مرض الحصبة أصبح وباء في البلاد، بعد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة في 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن هناك نحو 87 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالمرض منذ بداية العام، بمعدل وفيات بلغت نسبته 8ر1%. وتم تأكيد إجمالي 677 حالة إصابة بالمرض في 23 إقليما بالبلاد.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 700% على الفترة نفسها من عام 2018. وخلال العام الماضي بأكمله، سجلت البلاد 65 ألفا و98 حالة اشتباه للإصابة بالحصبة، جرى تأكيد 961 حالة منها.

وأطلقت الكونغو حملة عام 2001 لزيادة التطعيمات ضد الحصبة وتقليل معدل الوفيات.

إلا أن الوزارة ذكرت أنه في العديد من الأقاليم، كان يصعب الوصول لخدمات التطعيم بسبب الافتقار إلى الأمن ومسائل جغرافية والهجرة المتكررة ووجود جماعات مقاومة للتطعيمات.

وعززت البلاد جهودها ضد الحصبة أوائل العام الجاري، حيث قامت بتطعيم أكثر من مليوني طفل في نيسان/أبريل. وتخطط البلاد، حسب وزارة الصحة، لإطلاق موجة ثانية من التطعيمات تشمل نحو 5ر1 مليون آخرين خلال الأيام المقبلة.