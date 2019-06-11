غرق 6 أشخاص إثر انقلاب قارب مهاجرين في بحر إيجه

قال خفر السواحل اليوناني، اليوم الثلاثاء، إن 6 أشخاص على الأقل، بينهم اثنان من الأطفال، غرقوا إثر انقلاب قارب يحمل على متنه مهاجرين في بحر إيجه.

وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال 57 شخصا أحياء من المياه الواقعة قبالة جزيرة ليسبوس، من القارب الذي أبحر من الساحل التركي بالقرب من ايفاليك.

وقد قام حتى الآن نحو 9700 مهاجرا بالرحلة الخطيرة من تركيا إلى الجزر اليونانية هذا العام، بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويشار إلى أن الرحلة عادة ما تتسم بالخطورة -حيث غرق في العام الماضي ما لا يقل عن 174 شخصا- ولكن هذا الطريق يعد من الطرق القليلة التي يمكن للاجئين والمهاجرين أن يسلكوها للوصول إلى أوروبا.