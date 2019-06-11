الحكم على سويدي بالسجن 3 أعوام لتورطه في سرقة «تاجين ملكيين»

تم اليوم الثلاثاء، الحكم على رجل سويدي، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، بتهمة التورط في سرقة تاجين ملكيين وبلورة، من القرن السابع عشر، من كاتدرائية سويدية في العام الماضي.

ونفى مارتن كانيرمو البالغ من العمر 26 عاما تورطه في السرقة، ولكن محكمة أتوندا الجزئية، قالت إن الحكم قد صدر بالإجماع.

وتمت سرقة تاج جنائزي ذهبي، وبلورة صنعت من أجل الملك تشارلز التاسع (الذي ولد في عام 1550 وتوفي في عام 1611)، بالإضافة إلى تاج ذهبي مرصع بالكريستال، مصنوع للزوجة الثانية لتشارلز، وهى كريستينا ذا إلدر، في 31 من يوليو.

وقال شهود إنهم رأوا رجلين يهربان على متن دراجة من "كاتدرائية سترانجناس"، الواقعة غرب ستوكهولم، ثم بواسطة زورق آلي في بحيرة مالارين القريبة.

ويخضع كانيرمو للاحتجاز قيد المحاكمة، منذ فبراير الماضي، عندما حُكم على رجل آخر، هو نيكلاس باكستروم، بالسجن لمدة أربعة أعوام وستة أشهر، بسبب دوره في عملية سرقة أخرى.

وقالت المحكمة إنها قد خفضت عقوبة تهمة السرقة الجسيمة الصادرة بحق كانيرمو، بسبب مساعدته في استعادة المواد المسروقة، وحُكم عليه مؤخرا بتهمة سرقة أخرى.