مؤسسة كويتية تنظم منتدى عالميا في لاهاي بعد غد الخميس لتدريس ثقافة السلام

أكد عبدالعزيز البابطين، رئيس مؤسسة البابطين الثقافية الكويتية، أن منتدى عالميًا ستنظمه المؤسسة في لاهاي، بعد غد الخميس، وسيوجه رسالة إنسانية إلى العالم أجمع بشأن أهمية إحلال السلام والأمن.

وأضاف البابطين ،في بيان صحفي اليوم الثلاثاء "بداية أعرب عن اعتزازي بضيوف المنتدى من مختلف أنحاء العالم الذين تجمعنا بهم رؤى مشتركة وتطلعات نحو سلام عادل يسود الشعوب ويحقق لهم الأمان المرتجى حاضرًا ومستقبلاً".

وأكد أن "هذا المنتدى لا يقدم المقترحات والتوصيات بل سنقوم على تجسيد النظريات إلى واقع، فقد أصدرنا 17 منهجا لتدريس ثقافة السلام من الحضانة إلى الجامعة".

وأضاف "حرصنا على دعوة شخصيات من المشاركة في صناعة القرار والمؤثرة في الرأي الرسمي والجماهيري لتمكين هذه المناهج إلى جانب ما سيتمخض عنه المنتدى من التطبيق على أرض الواقع".

وأوضح أن "هذا المنتدى لا يتحدد مداه في نطاقه المكاني الذي يعقد به، محكمة العدل الدولية بلاهاي، بل إن العالم أجمع معني به وهو يعكس رمزية ودلالة المكان المعني بالعدل، ومنه نوجه رسالة إنسانية إلى العالم أجمع أننا جئنا من الكويت دولة السلام وأميرها قائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لنتعاون معا من أجل نشر المحبة والتعايش السلمي فمهما تعددت ثقافاتنا فالإنسانية تجمعنا".

ومن المقرر أن تنظم المؤسسة بعد غد المنتدى العالمي لثقافة السلام في قصر السلام بمحكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدة موضوعات بينها "تدريس ثقافة السلام" و"حماية التراث الثقافي العالمي".