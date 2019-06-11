عروض إماراتية وسعودية لضم محمود وادي من المصري

تلقي مهاجم المصري البورسعيدي والمنتخب الفلسطيني محمود وادي، عروضاً عربية خلال الفترة الماضية.

حيث يسعى نادي الوصل والعين الاماراتي لضم خدمات البرج الفلسطيني في فترة الانتقالات الصيفية، مع وجود عروض أخرى للاعب من أندية سعودية.

وكان وادي قد رفض التجديد للمصري البورسعيدي الفترة الماضية نظراً لوجود عروض قوية أخرى ، الأمر الذي يدفع إدارة المصري لعقد جلسة مع اللاعب لمناقشة تلك العروض إن لم تتم محاولة الاتفاق على التجديد للأخضر.

يذكر أن وادي انتقل للمصري قادماً من الأهلي الأردني في الانتقالات الصيفية الموسم الماضي بعقد يمتد لعامين ، سجل وادي 9 أهداف مع المصري هذا الموسم وشهد تألق كبير للاعب.

ومن المنتظر أن يعلن وادي عن وجهته المقبلة بعد جلسته مع إدارة المصري عقب عودته من إجازته التي يقضيها حالياً في قطاع غزة.