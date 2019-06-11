الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية بالمنطقة

بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، في مقر الأمانة العامة بالرياض، الاثنين، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة وسير تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين، كما تم بحث آخر التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أشادت بالجهود التي تبذلها دول المجلس لدعم استقرار وتنمية المنطقة، كما أكدت على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون في المجالات كافة لاسيما المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع مجلس التعاون، واستعداد المنظمة لتطوير آليات الحوار والشراكة بين الجانبين في جميع المجالات.



كما استعرض الأمين العام المساعد جهود دول مجلس التعاون ودورها الفاعل في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود مجلس التعاون لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، إضافة إلى ما تقدمة دول المجلس من جهود تنموية وإنسانية إلى اليمن.