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بالفيديو.. شاهد لحظة اصطدام حافلتين سياحيتين في سوتشي الروسية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 11:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 11:43 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام حافلتين تقلان سياحًا في مدينة سوتشي الروسية، وانقلاب إحداهما على جانب الطريق.
وأسفر هذا الحادث الذي وقع بالأمس عن إصابة 26 شخصًا، دون وقوع وفيات.


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