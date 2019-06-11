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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام حافلتين تقلان سياحًا في مدينة سوتشي الروسية، وانقلاب إحداهما على جانب الطريق.وأسفر هذا الحادث الذي وقع بالأمس عن إصابة 26 شخصًا، دون وقوع وفيات.