مسودة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تظهر التركيز على حماية المواطنين وتعزيز الاقتصاد

أظهرت مسودة الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2024، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سعى الاتحاد لحماية مواطنيه بالتزامن مع تعزيز الاقتصاد ومكافحة التغير المناخي وتعزيز الدور العالمي للكتلة.

وتحدد المسودة أولويات المفوضية الأوروبية المقبلة، التي سوف تبدأ عملها في نوفمبر المقبل بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي. ويشار إلى أن هناك سباقا سياسيا محموما حاليا لتعيين رئيس المفوضية المقبل.

وتؤكد مسودة الأجندة، التي تم إعدادها لطرحها خلال اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، على أن "أهم شيء هو ضمان سلامة مساحتنا الملموسة" واستخلاص دروس من تدفق المهاجرين خلال عامي 2015 و 2016.

وأضافت المسودة "علينا أن نعلم وأن نكون من يقرر من تطأ قدمه في أراضي الاتحاد الأوروبي"، كما تعهدت بمحاربة الارهاب والهجمات السيبرانية.

وشددت المسودة على الحاجة للتغلب على "التهديد الوجودي" للتغير المناخي.

وجاء في المسودة "علينا أن نعزز من إجراءاتنا بصورة عاجلة" مع الأخذ في الاعتبار" الظروف القومية" .