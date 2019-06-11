«تليجراف»: الكشف عن مصنع متفجرات لـ«حزب الله» فى لندن

كشفت صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، أمس، أن تحقيقات سرية قادتها المخابرات البريطانية، لأكثر من 3 سنوات، خلصت إلى علاقة بين حزب الله اللبنانى، وعناصر تم اعتقالهم فى لندن عام 2015، أثناء تخزينهم أطنانا من المواد المتفجرة فى مصنع للقنابل، على مشارف العاصمة لندن.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها نقلا عن مصادر أمنية إنه «فى أعقاب معلومات من حكومة أجنبية اكتشفت الشرطة البريطانية وجهاز المخابرات الداخلية «إم آى ــ5» آلافا من عبوات الثلج التى تستخدم لمرة واحدة، تحتوى على ثلاثة أطنان من نترات الآمونيوم».

واضافت الصحيفة أنه فى 30 سبتمبر 2015، داهم جهاز المخابرات البريطانى 4 عقارات شمال غربى لندن (ثلاث شركات وعنوانا سكنيا)، وتم اعتقال شخص للاشتباه فى قيامه بالتخطيط للإرهاب لكن أخلى سبيله فيما بعد من دون توجيه تهمة.

وخلصت تحقيقات سرية قادتها المخابرات البريطانية، لأكثر من 3 سنوات، إلى علاقة بين حزب الله، وعناصر تم اعتقالهم، أثناء تخزينهم أطنانا من المواد المتفجرة.

وتابعت «تليجراف» إن قرار عدم الكشف عن المعلومات بشأن اكتشاف المخزون والذى جاء به بعد إبرام الاتفاق النووى الإيرانى، من شأنه أن «يثير تساؤلات».

وأضافت الصحيفة أن رئيس الحكومة البريطانية آنذاك ديفيد كاميرون ووزيرة الداخلية فى حينها تيريزا ماى، أبلغا بالأمر، لكن النواب الذين كان يناقشون مسألة حظر حزب الله فى بريطانيا، لم يتم إبلاغهم.

وذكرت «تليجراف» أن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم فى تخزين متفجرات، سجلت فى أماكن أخرى فى العالم، فقبل اعتقال جميع العناصر المشبوه فى علاقتها بمصنع المتفجرات فى لندن، كانت تايلاند ألقت القبض على عناصر تابعة لحزب الله تعمل على شراء عبوات التبريد وتجميعها. كما حاول أحد عناصر حزب الله فى نيويورك افتتاح شركة تعمل فى هذا المجال (تصنيع عبوات تبريد للتصدير) لكن لم ينجح فى مسعاه.

وكشفت نتائج تحقيق المخابرات البريطانية علاقة وثيقة بين إيران والعناصر المشكوك فيها عبر الوسيط (حزب الله). واستمرت مراقبة العناصر التى لم تكن حددت بعد أهدافا لهجماتها الإرهابية.

وقالت مصادر للصحيفة: «لا يوجد دليل على أن بريطانيا نفسها كانت هى المستهدفة. لكنها كانت موطأ قدم للعبوات المتفجرة»، موضحة إنه تم استخدام عبوات الثلج لأنها تبدو غير مؤذية وأسهل للنقل، مشيرة إلى أنه «لم يكن أى هجوم وشيكا، ولم يتم استخدام نترات الآمونيوم فى أسلحة».

ونوهت الصحيفة بأنه فى تلك الفترة كان الجناح العسكرى لحزب الله محظورا فى بريطانيا، لكن الحزب اللبنانى بأكمله أدرج على قوائم بريطانيا للإرهاب فى وقت سابق هذا العام.