قاضية نيوزيلندية تأمر الحكومة بإعادة النظر في تسليم قاتل مزعوم إلى الصين

أمرت قاضية نيوزيلندية حكومة بلادها، اليوم الثلاثاء، بإعادة النظر في قرار لتسليم قاتل مزعوم إلى الصين، وذلك بعد أن ألغت محكمة الاستئناف قرارا سابقا بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ويتهم المسؤولون الصينيون، كيونج يوب كيم، المولود في كوريا الجنوبية، بقتل امرأة، 20 عاما، أثناء قضاء عطلة في شنغهاي في عام 2009.

وهذه هي أول قضية تطلب فيها الصين من نيوزيلندا تسليم شخص متهم.

وقالت القاضية هيلين وينكلمان في الحكم المكتوب إنه بينما اتُهم كيم بجريمة خطيرة للغاية وجمعت الصين أدلة موثوقة، فقد تمت مطالبة وزير العدل بإعادة كيم إلى "بلد يختلف فيه نظام العدالة الجنائية كثيرا عنا. بلد ما زال التعذيب منتشرا فيه".

وأضافت: "نيوزيلندا عليها التزامات بموجب القانون الدولي برفض إعادة شخص إلى نظام قضائي يشمل خطرا كبيرا بالتعذيب، أو لا يمكن أن تتم فيه محاكمة نزيهة".

وقال توني إليس، محامي كيم، في بيان إن وزير العدل واجه "مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة" لتسليم كيم.