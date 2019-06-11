خفر السواحل الليبي يعترض 60 مهاجرا في مياه المتوسط كانوا في طريقهم لأوروبا

أعلن خفر السواحل الليبي الثلاثاء اعتراض 60 مهاجرا على الأقل - بينهم سيدة - كانوا في طريقهم إلى أوروبا، في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم قوله إنه تم اعتراض قارب مطاطي يحمل على متنه مهاجرين، غالبيتهم يحملون جنسيات إفريقية فيما عدا خمسة أشخاص من بنجلاديش، قبالة مدينة "الخمس" التي تقع على بعد نحو 120 كيلومترا شرقي العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف قاسم أنه تم تقديم المساعدات الطبية والإنسانية إلى المهاجرين قبل أن يتم نقلهم إلى مخيم للاجئين في طرابلس.

يذكر أن ليبيا أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يحاولون الفرار إلى أوروبا في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي. فيما تحاول السلطات الليبية، بدعم أوروبي، زيادة الجهد المبذول لوقف تدفق المهاجرين.