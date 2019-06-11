تشارك مصر فى مؤتمر دولى حول دور الغاز الطبيعى فى منطقة البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ويعقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 11 ــ 13 يونيو الحالى؛ حيث يمثل مصر فى المؤتمر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان للوزارة أمس.

ووفق البيان يشارك فى المؤتمر عدد من وزراء البترول والطاقة ورئيس قطاع الطاقة بالمفوضية الأوروبية ولفيف من شركات الطاقة الفرنسية وشركات البترول والطاقة بدول المتوسط الأعضاء فى المرصد.

ومن المقرر أن يعقد الملا على هامش المؤتمر، عددا من اللقاءات الثنائية مع مسئولى الحكومة الفرنسية ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الطاقة لبحث سبل تعميق وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

ويشارك الوزير كمتحدث رئيسى فى جلسة مجلس الأعمال الفرنسى حول استراتيجية مصر فى البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة أمام الشركات الفرنسية الحاضرة فى الجلسة والتى يزيد عددها على 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسى ورابطة موردى البترول والغاز الفرنسية، كما سيشارك الملا فى جلسة حول قطاع الغاز الطبيعى المصرى والتى ينظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية.