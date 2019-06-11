جنايات المنيا تؤجل محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين في «خلية الشراينة» لأغسطس

أجّلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار إبراهيم أمين إبراهيم، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في "خلية الشراينة" بمركز سمالوط، بينهم نائب مرشد الإخوان و16 آخرين، في قضية أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل للمرافعة.

واستمعت المحكمة إلى المرافعة عن بعض المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الشراينة"، بعد أن انتهت في الجلسات السابقة من الاطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية وسماع الشهود، وأقوال 10 متهمين محبوسين على ذمة القضية.

وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان محمود عزت و16 آخرين بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأي العام، وإثارة الفوضى بالبلاد.