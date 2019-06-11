ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسم الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، اليوم الاثنين، خلال مهاجمته لوسائل الإعلام الفاسدة، مؤكدًا أن أوباما إذا كان أبرم الصفقات التي يبرمها هو الآن لكانت هذه النوعية من وسائل الإعلام أشادت به.



وقال ترامب، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أوباما لو أبرم الاتفاقيات التي أبرمتها على سبيل المثال عن الحدود أو الاقتصاد، كانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد بها وكأنها لا تصدق"، متابعًا: "وكانت وسائل الإعلام ستطالب بيوم عطلة رسمية، عكس ما يحدث معي ورغم سجلنا القياسي في الاقتصاد وكل ما قمت به صفر".



لكن سخرية ترامب، من الرئيس السابق أوباما في واقعة وسائل الإعلام، لم تكن الأولى من نوعها، حيث أنه تحدث عنه بشكل غير لائق في عدة مواقف خلال الفترة الماضية، وهذا يرصده «الشروق» في السطور التالية.



- الاتفاق النووي



في أبريل من العام الحالي، سخر دونالد ترامب من سياسة الرئيس السابق للولايات المتحدة أوباما ووزير الخارجية الأسبق جون كيري، لتوقيع الاتفاق النووي مع طهران، مؤكدًا أن منظمة أوبك ستقوم بتعويض السوق من النفط الإيراني.



وقال ترامب في تغريد على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "المملكة العربية السعودية وغيرها في أوبك سوف سيزيدون من الفرق في تدفق النفط، من أجل فرض العقوبات الكاملة الآن على النفط الإيراني.. جون كيري أعطى إيران نصيحة سيئه للغاية من قبل وكذلك الأشخاص الذين ساعدوه على قيادة الولايات الأمريكية في الاتفاق النووي الإيراني السيئ جدا.. انتهاك كبير لقانون لوجان".



- حديثه يساعد على النوم



وقبل واقعة الاتفاق النووي، سخر ترامب من أوباما، العام الماضي، خلال حديثه بمؤتمر صحفي لدعم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في شمال داكوت.



وقال ترامب حينها: "عندما سألني صحفي عن رأيي فيما قاله أوباما، أجبت بأني شاهدته.. لكني غفوت، أعتقد أن حديثه جيد جدا من أجل المساعدة على النوم".



وأكد ترامب أن أوباما حاول أن ينسب الفضل إليه في تعافي الاقتصاد الأمريكي، لكن في حقيقة الأمر الانتعاش الاقتصادي خلال فترة أوباما كان الأضعف في تاريخ الدولة.





- شهادة ميلاد



وخلال عام 2019، سخر الرئيس الأمريكي الحالي خلال السباق الرئاسي من باراك أوباما، وقال إنه يسانده ويصدق حقًا أنه ولد في الولايات المتحدة الأمريكية وترترع في خيرها.



وقال مستشار حملة ترامب، جيمس ميسون خلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، بعد حصولنا على شهادة ميلاد الرئيس أوباما، يصدق ترامب أنه ولد بالولايات المتحدة الأمريكية.



في الوقت ذاته، سخر ترامب من المفاوضين في إدارة أوباما، مؤكدًا أنه إذا نجح في الانتخابات سيعين أشخاص مؤهلين وأذكياء.