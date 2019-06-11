توقع تقرير صادر عن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا مساء الاثنين، انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد النشاط الاقتصادي الزائد لتكوين مخزون لدى الشركات قبل الموعد الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي والذي أدى إلى تعزيز نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام.

ويتوقع المعهد انكماش الاقتصاد بمعدل 0.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات المعهد نمو الاقتصاد البريطاني خلال الشهور الثلاثة الأولى حتى أبريل الماضي بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال أبريل الماضي فقط بمعدل 0.4% بسبب تراجع الإنتاج ونشاط قطاع التشييد.

من ناحيته، قال "جاري يونج" رئيس إدارة توقعات الاقتصاد الكلي في المعهد، إن الغموض المحيط بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الداخل والتوترات التجارية في الخارج تحد من تدفق الإنفاق الاستثماري ونمو الاقتصاد في بريطانيا.