رئيس مستثمري المنطقة الصناعية بكفر الدوار يشيد بتنفيذ «محور 30 يونيو»

أشاد المهندس سمير قاسم رئيس مستثمرى المنطقة الصناعية بكفر الدوار، ببدء التشغيل التجريبي لقناه السويس البرية "محور 30 يونيو" بتكلفة 5.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن محور 30 يونيو طريق تبادلي للطريق الموازي لقناة السويس وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعرض 80 مترًا.

وأضاف قاسم، أن المحور الجديد يساهم في إقرار التنمية وتسهيل انتقال البضائع والأفراد بسهولة، وأن الطرق الجديدة أولى خطوات فتح الباب أمام الاستثمار في المدن.

وأوضح أن تنفيذ المحور يهدف لخلق محاور تنموية جديدة، ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية، وتهيئة المجال لجذب الاستثمارات والسكان للمناطق التنموية الجديدة الواعدة، بالإضافة إلى أنه يخدم تنفيذ مشروعات تنمية محور قناة السويس، وزيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس الجديدة.

وأكد قاسم أن المحور يتكون من اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 5 حارات مرورية، "حارتان للنقل الثقيل و3 حارات للمركبات"، و11 كوبرى رئيسى و6 كبارٍ فرعية، ويوجد به 16 نفقًا، ويضم محطة رسوم للشاحنات والسيارات.