أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل مجددًا ارتفاع معدل علاجات مشاكل الإخصاب خارج الرحم بين النساء اللائي يتجاوزن سن الـ40 وتقل فرص الحمل لديهن عن النساء الأصغر، وفقًا لتقرير نشرته «Jerusalem post» الإسرائيلية اليوم.



وبحسب التقرير ارتفعت نسبة معالجة السيدات البالغات 40 عامًا بنحو 16%، كما ارتفعت نسبة تعافي البالغات من العمر 41 عامًا إلى 11% و8% للبالغات 42 عامًا، فيما ارتفعت فرصة تعافي النساء دون سن 35 عامًا وحصولهن على أطفال خارج الرحم بنسبة 33٪ للحمل في دورة علاج واحدة.



وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم تمويلًا حكوميًا لعلاج أمراض الخصوبة، عبر تمويل حكومي تعتمده الميزانية العامة للدولة يوفر دورات أكاديمية لتدريس أحدث طرق علاج مشاكلات الإخصاب ويوفير سبل علاج التلقيح الصناعي مجانًا للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 عامًا وحتى سن الـ45.



و تتيح إسرائيل التلقيح الاصطناعي لنسائها مجانًا حتى أول طفلين منذ العام 1980 بدافع مواجهة الأخطار الديموغرافية، كما تُدخل نسائها عبر حملات إعلامية في سباق للأرحام مع نظيراتهن الفلسطينيات، وفي العام 2016 أعلنت تساوي معدل الإخصاب بين النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.



وتسجل إسرائيل أعلى معدل للخصوبة بين البلدان الغربية، حيث بلغ معدل الخصوبة بها نحو 3.11 طفل لكل أم في عام 2016، وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء المواليد والخصوبة في الوقت الذي سجلت فيه معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في السنوات الأخيرة أقل من 2.1 طفل لكل أم، كما تقنن حالات التبرع بالتبويض والحمل خارج الرحم واستئجار الأرحام.