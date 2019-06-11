إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقلين في كفر الشيخ

أزالت مدينة قلين 23 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين مركز شرطة قلين ومديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المهندس على سلامة رئيس مدينة قلين، إنه تم إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بأحياء مدينة قلين، منها شوارع حى شركة المياه، وشركة كهرباء قلين، ومجلس المدينة وقلين المحطة وقلين البلد، وحى مدرسة الزراعة، وحى الزهور والرى ومركز الشرطة ومدخل المدينة، وحى الموقف الرئيسى.

وأضاف خلال تصريحات صحفية خلال بيان إعلامى، اليوم، أنه تم إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية بقرى المرازقة وكفر المرازقة الحارس وصبرى وخورشيد، وأبو الجدايل، وحصة الغنيمى وشاهين والغنيمى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالتعديات.