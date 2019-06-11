رئيس حزب الكتائب اللبنانية: ندعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التشنجات الطائفية

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، جموع اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم، إلى عدم الانسياق وراء "التشنجات الطائفية" التي يشهدها لبنان منذ فترة.. مشددا على أن دولة القانون والاقتصاد القوي، هي وحدها التي تؤدي إلى الاستقرار والمعيشة الكريمة لكل اللبنانيين والحفاظ على حقوقهم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النائب الجميل عقب زيارة أجراها إلى مقر دار الفتوى على رأس وفد من حزب الكتائب اللبنانية، لتقديم التهنئة بعيد الفطر إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال: "البعض يحاول أن يستعمل التشنجات الطائفية للتغطية على أسلوب الإدارة السيئة للبلاد، وللأسف هذه اللعبة الطائفية يلعبها الجميع ويدفع ثمنها جميع اللبنانيين أيضا".

وأكد الجميل أن أبناء الطائفة السُنّية في لبنان، برهنوا في كل الظروف، على أنهم يقفون ضد الإرهاب وينبذونه، معربا عن أسفه لقيام بالبعض بإطلاق حملات تخوين واتهام طوائف بأكملها بالإرهاب، في أعقاب حادث الهجوم الإرهابي المسلح الذي شهدته مدينة طرابلس (شمالي البلاد) ليلة عيد الفطر.

ودعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية "المسئولين والوزراء" إلى التحلي بالمسئولية عند ممارسة مهامهم وصلاحياتهم، قائلا: "لا يجوز بكلمة من هنا أو من هناك أن نعرض حياة ومستقبل مئات آلاف اللبنانيين الذين يعملون في دول الخليج للخطر من وراء زلة لسان".

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لانتقاد واسع داخل لبنان وخارجها، على خلفية حديث له خلال لقاء قال فيه بوجوب تمييز وتفضيل اليد العاملة اللبنانية في مواجهة اليد العاملة الأجنبية. وضرب مثلا بالعمالة السورية والفلسطينية والفرنسية والأمريكية والسعودية والإيرانية.

وقوبل حديث الوزير باسيل باستياء داخلي من قبل عدد من المعارضين له، معتبرين أن كلامه ينطوي على "عنصرية" تجاه العمالة الأجنبية في لبنان.